Smarte Steuerungen im Test So spart die Klimaanlage schlau Strom

Sensibos Klimasteuerung überzeugt durch umfangreiche Automatikfunktionen. So lässt sich der Adapter mit einem Bewegungsmelder des gleichen Herstellers (80 Euro) kombinieren, der den Betrieb an die Präsenz in einem Raum koppelt und die Klimaanlage nach einer definierbaren Dauer ausschaltet. Außerdem sind in den Adapter Sensoren für Luftfeuchtigkeit und Temperatur eingebaut und können auf Wunsch das Klimagerät in den gewünschten Betriebsmodus versetzen.

Das beherrschte allerdings auch schon das Vorgängermodell ohne den Namenszusatz »Q«. Der nun ergänzte Luftqualitätssensor zeigt in der App zusätzlich den Gehalt von Schwebstoffen (TVOC) und CO₂ an. Allerdings lassen sich diese Werte nicht für individuelle Start- und Stopp-Regeln verwenden.

Montage und Einrichtung ähneln der von Tado und gehen genauso schnell. Per Klebepad oder über die Schrauböffnung auf der Rückseite findet der Adapter Halt an der Wand. Ein 120 Zentimeter langes USB-Kabel versorgt ihn mit Strom und ermöglicht eine flexible Platzierung. Wer will, kann den Adapter auch auf einen Tisch legen. Das weitere Setup geschieht in der Hersteller-App (Download für Android und iOS ). Die ist nur auf Englisch verfügbar und verschluckt sich beim ersten Einrichtungsversuch. Nach einem Reset des Adapters klappt es im zweiten Anlauf. Ist der Adapter mit dem WLAN und einem persönlichen Konto in der Hersteller-Cloud gekoppelt, reicht es, die Fernbedienung der Klimaanlage auf den AirQ-Adapter zu richten und eine Taste zu drücken – dann sind beide Komponenten verbunden.

Pro Klimaanlage braucht es einen Adapter

Laut Sensibo ist AirQ mit jeder Klimaanlage oder Wärmepumpe kompatibel, die sich per Infrarot steuern lässt. Der Hersteller begrenzt das im Unterschied zu Tado nicht auf Bedienhilfen mit Displays, die alle Betriebseinstellungen anzeigen. Auch Sensibo kann wegen der Infrarot-Einbahnstraße keine Signale von der Klimaanlage empfangen. Doch im Gegensatz zu Tado übernimmt die Sensibo-App im Praxistest auch Änderungen, die wir mit der originalen Fernbedienung vornehmen, sofern das Signal bei beiden Geräten ankommt. Genau wie bei Tado gilt: Pro Klimaanlage braucht es einen Adapter.

Die umfangreiche Smartphone-App und die etwas abgespeckte Web-App erfordern nicht nur wegen der englischsprachigen Menüs etwas Einarbeitung. Hat man die Bedienlogik aber einmal verinnerlicht, lassen sich praktisch alle Funktionen der Klimaanlage ansprechen. Nur der Nachtmodus fehlt, ebenso wie bei Tado und Aqara.

Automatisch schalten kann Sensibo AirQ eine Klimaanlage außer per Raumklima- und Bewegungssensor auch mit Geofencing und Zeitplänen. Ferner informiert die Sensibo-App auf Wunsch per Pushnachricht, wenn die Luft schlecht ist oder die Klimaanlage den Betriebsmodus wechselt. Nichts davon erfordert Extra-Kosten. Zwar offeriert auch Sensibo ein Bezahl-Abo für fünf Euro im Monat oder 30 Euro im Jahr, aber die darin enthaltenen Zusatzfunktionen sind für einen grundlegenden Automatikbetrieb nicht nötig.

Wegen der guten Automatikfunktionen gibt es im Vergleich zu Tado weniger Anreiz, AirQ mit anderen Smarthome-Plattformen zu verbinden. Wer den Adapter mit HomeKit oder Alexa koppelt, kann aber etwa billigere Bewegungssensoren verwenden und Fenster-Sensoren einbinden. In Sensibos Sensorik selbst ist so eine Erkennung nicht eingebaut. Nicht zuletzt ermöglicht die Kontaktaufnahme mit Siri, Alexa und Google Assistant eine Sprachbedienung der Klimaanlage.