Was teil- und vollintegrierte Spüler unterscheidet, ist die Lage der Bedienelemente: Bei den vollintegrierten stecken sie in der Oberseite der Tür. Dadurch kann die Gehäusefront komplett dem Design der Küche angepasst werden. Teilintegrierte Geräten hingegen haben eine Bedienblende auf der Vorderseite, sodass nur der untere Teil mit einer Frontplatte im Look der Küchenmöbel versehen werden kann. Eine dritte Variante sind frei stehende Maschinen, die bei diesem Test aber nicht berücksichtigt wurden.

45 Zentimeter? Eine Frage der Effizienz

Den wichtigsten Unterschied der 45-Zentimeter-Modelle zu den breiteren Varianten erklärt die Stiftung Warentest mit drei Worten: »Keine ist gut«. Das liegt aus Sicht der Testerinnen und Tester vor allem daran, dass die schmalen Varianten ähnlich teuer sind, für einen Spülgang genauso viel Wasser und nur etwas weniger Strom als die großen Modelle benötigen, dafür aber deutlich weniger Platz bieten.