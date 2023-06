Das beste Reinigungsspray im Test ist der Backofen-, Grill- und Kaminglasreiniger von Heitmann mit der Note 2,6. Bei der Reinigungsleistung reicht es allerdings auch hier nur für ein »befriedigend«. Andere Sprays, etwa von Weber, Enders und Char-Broil enttäuschen im Test jedoch. »Die Mittel der Grillhersteller versagten jämmerlich«, so die Stiftung Warentest. »Deutliche Rückstände klebten noch an den Blechen. Ihre Reinigungsleistung ist mangelhaft.« Sogar Soda reinige besser.

Vorsicht in Küchen mit Oberflächen aus Naturholz oder Edelstahl

Bei der Anwendung der Chemie-Reiniger rät die Stiftung Warentest in mehrfacher Hinsicht zur Vorsicht. Elf von 14 Produkten im Test würden Edelstahl mehr oder weniger stark verfärben, auch Naturholz werde verändert. Zudem raten einige Anbieter, darunter Winwin Clean und Maxxi Clean, davon ab, ihre Produkte in Backöfen mit Selbstreinigungsfunktion zu verwenden. Da viele Backofenreiniger ätzende Stoffe beinhalten, empfiehlt die Stiftung Warentest, beim Umgang damit eine Schutzbrille zu tragen, um Verätzungen an den Augen vorzubeugen.