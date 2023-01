Stiftung Warentest Das sind die besten elektrischen Zahnbürsten

So etwas, sagen die Experten der Stiftung Warentest in ihrem aktuellen Testbericht , haben sie »in den fast 50 Jahren, die wir elektrische Zahnbürsten testen, noch nie erlebt«. Gleich mehrere Exemplare eines der getesteten Modelle, nämlich der Sunstar Gum Powercare, verweigerten sich komplett. Sie ließen sich weder einschalten noch aufladen und wurden damit pauschal mit der Gesamtnote »mangelhaft« abgestraft. Der Anbieter reagierte umgehend, stellte den Verkauf in Deutschland ein.