Besonders um frische Lebensmittel einzufrieren, ist laut Stiftung Warentest die Einfrierleistung eines Geräts entscheidend: »Je schneller es Speisen frostet, desto länger und besser hält deren Qualität.« Um das zu überprüfen, haben die Testerinnen und Tester gemessen, wie schnell Gefriergut von +25 Grad Celsius auf -16 Grad Celsius abgekühlt wird. Das gelingt dem Liebherr FNd 4655-20 zwar nur am zweitbesten, aber er schneidet besser als andere bei den weiteren Testkriterien ab, wie etwa Energieeffizienz und Handhabung.

Wer jedoch hauptsächlich Tiefkühlprodukte aus dem Supermarkt einfrieren möchte und zudem wenig Platz in der Wohnung oder im Haus hat, dem wird der kleine Gefrierschrank Liebherr GP 1486-21 empfohlen. Dieses Modell schneidet zwar insgesamt nur mit der Note »befriedigend« ab, habe aber den geringsten Jahresstromverbrauch aller getesteten Geräte.

Steht der Tiefkühler im Keller, lässt sich viel Geld sparen

Ein Tipp der Testerinnen und Tester: Je kühler der Ort, an dem das Gefriergerät steht, desto geringer ist dessen Stromverbrauch. Für das Testsieger-Modell von Liebherr rechnet die Stiftung Warentest vor, dass die Kosten für den jährlichen Stromverbrauch durch geschickte Wahl des Aufstellortes nahezu halbiert werden können. Dazu müsse das Gerät an einem zehn Grad Celsius kühlen Ort statt in einem Raum, in dem es 25 Grad Celsius warm ist. Also etwa im Keller statt in der Küche.

Wenn der Platzbedarf kein Thema ist, aber das Gerät auch nicht zu teuer sein soll, empfiehlt die Stiftung Warentest die Tiefkühltruhe HCE321T von Haier. Der Preistipp kostet etwa 490 Euro und hält Lebensmittel bei einem Stromausfall besonders lange kühl: »Im Test dauerte es 25 Stunden, bis sich das Gefriergut auf -9 Grad erwärmt hatte«, schreibt die Stiftung Warentest. Abzüge erhielt das Gerät, weil es bei offener Tür oder zu hoher Temperatur in der Truhe keine Warnmeldung ausgibt.

Mehr Informationen sowie die kompletten Testergebnisse von 20 Gefriergeräten können Sie bei der Stiftung Warentest nachlesen .