Wer einen neuen Staubsauger benötigt, hat die Qual der Wahl. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift »test« haben die Expertinnen und Experten der Stiftung Warentest neun Geräte mit Akku sowie zehn klassische Modelle mit Kabel getestet. Was beide Produktklassen verbindet: Die Besten kosten auch am meisten Geld.