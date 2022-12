Das Edelstahl-Modell des Werbegeschenk-Herstellers Elasto wirkt weniger solide verarbeitet als die Produkte der Konkurrenz, besonders am Deckel. Im Vergleich zu den anderen Bechern im Test fühlt er sich beim Trinken weniger angenehm an. Man muss den Kopf weit in den Nacken legen, um nicht mit der Nase an den Deckel zu stoßen (zumindest bei der Nase, mit der getestet wurde).

Das Elasto-Produkt fasst satte 0,45 Liter, schneidet in unserem Temperaturtest aber eher mäßig ab: Nach vier Stunden im Kühlschrank ist Wasser in ihm nur noch 43 Grad Celsius warm – zehn Grad Celsius kälter als in anderen Modellen. Auf kurzen Pendelwegen erfüllt er dennoch seinen Zweck.

Zudem kann der Elasto individuell beschriftet werden. Unser Testmodell zierte das Songzitat »Shine bright like a diamond«. Klar, so was ist Geschmackssache, aber solche Verzierungen sind ansonsten bei keinem der anderen Becher in unserem Test möglich.

Das gefällt: Kreative Individualisten können sich bei der Beschriftung ihres Bechers austoben.

Das weniger: Verliert schneller an Wärme als die übrigen Thermobecher im Test.