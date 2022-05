Wenn man im Fragebogen für deutsche Teilzeit-Inselbewohner des »Mallorca Magazin« die Antworten auf »Was braucht Mallorca am dringendsten?« vergleicht, kommt mit weitem Abstand als häufigste Nennung: »Ein Pfandsystem für Wasser und andere Getränke«. Das nämlich gibt es auf den Balearen trotz eines auch dort langsam zunehmenden Umweltbewusstseins nur für die Gastronomie. Privathaushalte werden zwar von den Stadtwerken angehalten, das Wasser aus dem Hahn zu trinken. Doch das kommt meist in derart unterirdischer Qualität oder mit kaum zu ertragendem Chlorgehalt ins Glas, dass die gelben Tonnen permanent überquellen von den entsorgten Einwegplastik-Wasserflaschen aus dem Supermarkt.

Reiche Finca-Residenten lassen sich sündhaft teure Umkehr-Osmose-Anlagen in ihre Keller bauen, während wir Otto Normal-Pendler mit Aktivkohlefiltern versuchen, das Wasser wenigstens zum Nudelkochen aufzubereiten. Mein erster Anlauf, das Nass mithilfe eines Kohlendioxid-Sprudlers (siehe unten) zu halbwegs erträglichem Blubberwasser aufzupumpen, scheiterte trotz gutem Willen am fiesen Basis-Aroma des Leistungswassers. Die anderen Sprudler in diesem Vergleich wurden daher mit dem bewährt hochwertigen, im Bundesdurchschnitt angenehm weichen Wasser getestet, das in Hamburg aus dem Hahn fließt. In einer Umfrage gab im Jahr 2019 ein Drittel der Befragten in Deutschland an, ein solches Gerät zu benutzen .

Der Blubber-Effekt am Gaumen ist hierbei im Vergleich zu Industrie-Sprudel zwar immer noch eher bei »medium« als bei »spritzig« angesiedelt, aber das ist systembedingt bei all diesen Geräten der Fall: Auch die Stiftung Warentest kam bei ihrem Vergleich zu dem Ergebnis, dass kein Heimsprudler die in abgefüllten Mineralwasser üblichen 4,2 bis 6,2 Gramm CO₂ je Liter schafft. Wer damit leben kann und halbwegs hochwertiges Leitungswasser bekommt, spart sich mit einem SodaStreamer jede Menge Schlepperei.

Was kostet das? 130 Euro (im Set mit CO 2 -Zylinder und drei Flaschen). Den kleineren und ebenfalls mit dem neuen Zylinder arbeitenden Terra Black gibt es schon ab 80 Euro.

Bei diesem System wird die Flasche nicht direkt eingeschraubt, sondern in einen ausklappenden Behälter gesetzt, der von oben mit einem senkbaren Kopf abgeschlossen wird. Dadurch kann beim aufsprudeln nichts schiefgehen. Allerdings sind komplexe Geräte wie dieses auf lange Frist auch anfälliger. Außerdem kann sich trotz aller Vorsicht in dem Flaschenbehälter Wasser sammeln. Zum Ausgießen muss das komplette Gerät umgedreht werden.

Brita sodaONE

Nachdem wir unser erbärmliches Palma-Leitungswasser mithilfe der Aktivkohlefilter des gleichen Anbieters wenigstens zum Nudel- und Kartoffelkochen hernehmen konnten, probierten wir das vergleichsweise preiswerte und in der Mini-Küche nicht viel Platz beanspruchende sodaOne-System von Brita. Es funktioniert ohne große Erklärung und nach dem Aufsprudeln tröpfelt nichts mehr aus dem Kopf, was bei anderen Geräten ziemlich nervig sein kann.

Mitte Home

Nachdem das Narrativ »Wassersprudler« technisch als längst auserzählt gilt, versucht das Berliner Startup Mitte Home zwar nicht die Neuerfindung des Rades, sehr wohl aber, mit einer cleveren Kombination aus Wasserfilter und -sprudler den Blubbermarkt aufzumischen.

Um Investoren wie Bitburger, Kärcher und Danone einen zweistelligen Millionenbetrag aus den Rippen zu leiern (zusätzlich kamen niedliche 400.000 Euro per Crowdfunding zusammen), braucht es offenbar eine Menge Start-up-Lyrik. Auf der Website etwa das »Manifest« mit den »vier Säulen, die Mitte tragen«. Bleibt noch eine fünfte hinzuzufügen: das Geschäftsziel. Satte 350 Euro kostet das zugegeben todschicke, mattweiße System, das auch gut zu Apple-Hardware passen würde.

Zudem verlauft Mitte Home seine Produkte nur im Direktvertrieb über seine Website verkauft. Das hat für das Unternehmen den Vorteil, dass es seine Kunden eng an sich bindet und die Marge der Zwischenhändler einspart. Der Nachteil: Die Produkte sind zwischenzeitlich immer mal wieder ausverkauft.

Gut für große Küchen

Mitte bearbeitet das etwas hakelig in den Gerätetank einzufüllende Wasser zunächst in einer Filterkartusche, die mittels Aktivkohle den Gehalt an Schadstoffen, darunter Microplastik, reduziert. Im Anschluss wird dem Nass eine Extraportion Kalzium und Magnesium hinzufügt. Das solchermaßen remineralisierte Wasser wird in schicke Glas- oder PET-Literflaschen (Nettoinhalt 860 ml) gepumpt, in denen es in einer von drei per Knopfdruck einstellbaren Stufen aufgesprudelt wird.

Das Mitte-Modell hat also neben dem CO 2 -Zylinder noch eine Filterkartusche und benötigt zum Betrieb eine Steckdose. Weil es viel zu groß ist, um unter einen Hängeschrank zu passen, fügt sich das System am besten in eine 30-Quadratmeter-Designerküche ein. Überall, wo das Wasser besonders kalkhaltig oder gechlort ist, durch alte Bleirohre fließt oder aus dem eigenen Brunnen hochgepumpt wird, würde man es vor dem Trinken ohnehin mit einem Filtergerät säubern.

Schmeckt das?

Da Trinkwasser in Deutschland nun aber zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln überhaupt gehört, dünnt sich die Mitte-Zielgruppe nicht nur wegen der hohen Kosten aus. Die bleiben auch im Gebrauch deftig: Nach 300 Filtervorgängen sperrt das System den weiteren Gebrauch der Filterkartusche und legt nahe, über die ansonsten eher nutzlose Smartphone-App eine neue zu ordern. Kostenpunkt: 45,00 Euro. Ein Viererpack CO 2 -Zylinder kostet 39,99 Euro, kommt immerhin mit kostenlosem Rücksende-Etikett.

Und wie schmeckt das Wasser aus der Mitte Home? Wegen der Aktivkohle im Filter etwas weicher als aus dem Hahn. Die feinen Unterschiede der in Kürze (wir testeten Vorserien-Versionen) erhältlichen Kartuschen »Active« und »Light« werden Wassersommeliers mit jahrelanger Erfahrung ganz bestimmt herausschmecken können. Uns sagte das Aroma der mitgelieferten »Balance« eher nicht zu. Hier scheint das richtige Kalzium-Magnesium-Verhältnis noch nicht final gefunden worden zu sein – das Wasser schmeckte leicht abgestanden.

Aber hey, das macht doch nichts, solange man ein derart cooles Tool in der Küche hat. Soziale Distinktion beim Wassersprudeln – wer hätte das für möglich gehalten?

Was ist das? Ein ebenso schicker wie teurer Versuch, Wasserfilter und -sprudler in einem Gerät zu kombinieren.

Wer braucht das? Besitzer geräumiger Küchenlofts in Berlin Mitte.

Was kostet das? 344,99 Euro.

Info: Webseite Mitte-Home