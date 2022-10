Worum geht's?

Früher machten erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Geld vielleicht noch im Stahlgeschäft und bauten Schienennetze auf. Heutzutage investieren erfolgreiche Menschen lieber in Start-ups. Das ist weniger anstrengend und kann einen in kürzester Zeit richtig reich machen. Passend zum Thema kommt das Kartenspiel »Startups« dann auch in kleiner Schachtel daher und ist in einer kurzweiligen halben Stunde durchgezockt. Im Spiel geht es darum, in sechs verschiedene Unternehmen zu investieren und am Spielende jeweils die meisten Anteile zu halten. Dann müssen einen die Minderheitsaktionäre nämlich auszahlen. Auch hier gewinnt die Person mit dem meisten Geld. Einige Dinge ändern sich eben nie.

Taugt das was?

»Startups« ist ein schnell zu erlernendes Kartenspiel, welches zum Spekulieren und Bluffen einlädt. Etwas Glück wird beim Ziehen vom Kartenstapel schon benötigt und manchmal hat man alt einfach Pech und bekommt keine Mehrheiten zusammen. So ist das im Start-up-Geschäft. Das Geld ist dann nicht weg, sondern in den Taschen anderer. Aber was soll's? Bei 30 Minuten Spielzeit fordert man eine Revanche und postet einfach bei LinkedIn etwas über die Learnings aus der ersten Pleite. Weiter geht's!

Startups von Oink Games; 3–7 Spielerinnen und Spieler ab 10 Jahren; Autor: Jun Sasaki