Das mit bezaubernden Details gestaltete Laufspiel ist deutlich anspruchsvoller, als die hübsche Grafik auf den ersten Blick vermuten lässt. Gestartet wird mit zwei Rattenfiguren pro Spieler:in, die sich Feld für Feld langsam zur Rakete vorarbeiten und allerlei nützliche Ressourcen sammeln. Leider ist auf dem Weg zur Rakete ganz schön viel Betrieb. Landet man auf einem Feld, auf dem schon die Figur einer konkurrierenden Rattenfamilie steht, muss man ein Stück Käse abdrücken.

Auf dem Weg zur Raketenrampe gibt es Hilfe auf dem Schrottplatz. Beim Hamster kann man einen Rucksack kaufen, Energydrinks gibt es bei der Krähe und der Frosch hat Kronkorken im Angebot. Alles Dinge, die Vorteile bringen. Bei der ganzen Sammelei sollte man aber nicht die wichtigste Aufgabe vergessen: Man will an der Rakete mitbauen. Also muss man zusehen, dass die acht Wertungssteine, die man besitzt, auch durch Bezahlen der gesammelten Ressourcen geschickt eingesetzt werden. So kann man wählen, ob man am Antrieb oder am Cockpit mitbauen will. Auch großzügige Käsespenden sind gern gesehen und bringen Prestigepunkte.

Taugt das was?

Das ist schon eine sehr schöne Story: Ratten, die zum Käsemond wollen und allerlei Unfug treiben, aber das Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfen. Denn Ablenkung gibt es bei dem Spiel genug. Die Optionen, an die begehrten Punkte zu kommen, sind zahlreich. Erst nach ein paar Runden hat man so richtig durchblickt, welche Strategie zum Erfolg führen kann. Besonders schön ist, dass das Spiel mit einem zusätzlichen modularen Aufbau daherkommt, das macht das Ganze noch mal deutlich anspruchsvoller.

Insgesamt ist »First Rat« deutlich anspruchsvoller als eine Partie »Hugo«, aber vielleicht ist mit dem Älterwerden auch der Anspruch an Spiele gestiegen. Eine Reise zum Käsemond ist auf jeden Fall eine gute Alternative.

Pegasus; 1 – 5 Spieler:innen; ab 10 Jahren; Autor:innen: Gabriele Ausiello und Virginio Gigli