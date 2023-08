Kinder- und Jugendbücher über Mathematik Alles, was zählt

Die Illustrationen sind schräg, aber nicht zu schräg, die Handlung hält einige schlaue Wendungen bereit, sodass den Erwachsenen auch das Vorlesen Spaß macht.

Was ist hier los? Anna möchte ein Kuscheltier haben, das 50 Kronen kostet (die Autorin lebt in Norwegen, deshalb wird in Kronen bezahlt). Klar, sagt Oma. Hast du Geld? Nein? Dann musst du wohl arbeiten. Anna: Oh. Äh. Kein Problem. Und dann macht sie Omas Job und passt auf die Tiere der Nachbarn auf, die auf Reisen sind: Eine Schlange in Haus 1, zwei Kaninchen in Haus Nummer 2, drei Vögel …und so weiter. Hm, das hatte Anna sich doch etwas einfacher vorgestellt. Ob es wirklich schlau war, die vielen Tiere mit zur Oma zu nehmen, damit es nicht so ein Gelaufe ist?

Beste Lesezeit: Wenn Wünsche aufkommen

Empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren.