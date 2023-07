Gucken, riechen, schmecken

Erwachsene stöbern im Urlaub furchtbar gern auf fremdländischen Märkten, denn dort erlebt man im besten Fall noch ein wenig normales Leben. Den Kindern erschließt sich in der Hitze meist nicht, was daran so toll sein soll. Warum sich also nicht gemeinsam ein wenig vorbereiten und vorher schauen, was es dort zu entdecken gibt? Besonders gut gefallen mir die kleinen Glossare mit den wichtigsten Sätzen in fremden Sprachen sowie die Rezepte.