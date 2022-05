Das Thema Demokratie war an dieser Stelle anlässlich der diesjährigen Wahlkämpfe geplant worden. Die hier empfohlene Auswahl schien Selbstverständlichkeiten meines Lebens in einfachen Worten zu erklären. Angesichts von Krieg und immer mehr Menschen, die demokratische Werte abwählen, werden diese Kinderbücher zu Botschaftern des Friedens, die man an jede Klinke hängen möchte.

Agnes Sonntag wurde in eine Familie geboren, deren Mitglieder von Büchern magisch angezogen werden. Ihr Großvater arbeitete bei der Büchergilde Gutenberg und brachte ihr gern Fehldrucke mit, sodass sie bis heute das Ende vieler James-Krüss-Geschichten nicht kennt. Später studierte die gelernte Arzthelferin in Schweden Publizistik und Schwedisch. Sie arbeitete als Schwedischlehrerin, Übersetzerin und freie Mitarbeiterin des schwedischen Schulfunks. Seit einigen Jahren betreut sie beim Kinder-Nachrichtenmagazin »Dein SPIEGEL« die Buchtipps und rezensiert auf SPIEGEL.de Kinder- und Jugendbücher.

Was ist hier los? Der Löwe meint, er sei der Bestimmer. Irrtum. Auch die anderen Tiere sind Teil des Lebensraums, und alle tragen mit ihren Fähigkeiten zu einem guten Ganzen bei. Darum wollen auch sie mitbestimmen. Der Zoff findet kein Ende, bis Erdmännchen Elvis die Nase voll hat und Wahlen vorschlägt. Als Gewinner feststehen, gibt man ihnen mit auf den Weg, was Ziel ihrer Arbeit sein soll: das Glück derer, die sie vertreten.

Was ist hier los? In großen szenischen Bildern werden Streitsituationen dargestellt und die Gefühle der Beteiligten erkundet. Aus diesen Erkenntnissen kann man eine Streitkultur entwickeln und sich im Vertragen üben. Interessant sind auch die Lösungen für besonders schlimme Fälle und streitende Erwachsene.

Streit gibt es in den besten Familien, heißt es. Und dass der Klügere nachgibt. So richtig weiter helfen diese Sprüche aber nicht. Mit diesem Buch können Familien oder Klassen hinter ihre eigenen Kulissen schauen, die Gründe für Unfrieden verstehen, einen Kompromiss finden – und sich schnell wieder vertragen.

Das Inhaltsverzeichnis erinnert an ein Schulbuch, aber die Texte sind viel anschaulicher und interessanter geschrieben. Ich wünschte also, es wäre eins.

Ein komplexes Thema wie Politik kommt nicht ohne längere Textpassagen aus. Dieses hier ist luftig gestaltet, hat unterschiedliche Textformen und bietet an vielen Stellen einen Einstieg, je nachdem, was gerade interessiert.

Was ist hier los? Die Journalistin Sarah Welk erklärt anhand vieler konkreter Aufhänger die Geschichte, Strukturen und Prozesse der Demokratie. Sie richtet sich direkt an Kinder und zeigt auf, welche Möglichkeiten zur Mitbestimmung sie zum Beispiel in der Schule haben.

Welk wirft aber auch einen Blick auf die Erwachsenen, die sich nicht an Regeln halten, in die Schweiz, wo auf dem Marktplatz abgestimmt wird, und verrät, was in der Wahlkabine passiert. So zeigt sie, wie unsere Demokratie im Großen wie im Kleinen funktioniert, und ermächtigt die Kinder durch dieses Wissen, sich selbst aktiv zu beteiligen.

Beste Lesezeit: Ich will was ändern.

Empfohlenes Alter: Ab 10 Jahren – gerne älter.

Zankapfel und Streithahn