Trau dich, sag was!

Dieses Buch macht gute Laune. Was für ein wunderbares Gefühl! Es sagt: Leute, egal wie ihr seid, so seid ihr gut, und ihr steckt voller guter Ideen. Ich glaube, mit so einem Gefühl lässt es sich viel besser leben. Ein schöner Gedanke in dieser lauten Welt: Man muss keine laute Stimme haben, um etwas sagen zu dürfen und seiner Persönlichkeit und seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Was ist hier los? Ja, wirklich. Was ist hier denn los? In diesem Buch lärmen Kinder rum und machen anderen Mut, zu sich und anderen zu stehen, ohne dass es kitschig wird. Das liegt auch an den klaren Illustrationen, die nicht so altbacken sind, wie in anderen Mutmachbüchern. Dies ist also keine Geschichte, sondern mehr eine Gedankensammlung, die auch schwierige Situationen und Gefühle beschreibt und Lösungen bietet.