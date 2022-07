Kinderbücher über Krankheit und Tod Das Leben lieben

Dieses Sachbuch erklärt kleinen Kindern in freundlichem Ton verschiedene Aspekte rund um das Thema Sterben. Inhaltlich ist es gut recherchiert und weit moderner, als es die stereotypen Illustrationen vermuten lassen. Schade, dass ein so großer Verlag zwar in seiner Werbung Kinder verschiedener Hautfarbe zeigt, nicht aber als aktive Figuren zwischen den Buchdeckeln.

Was ist hier los? Man begleitet eine Familie, die im Hospiz von der Oma Abschied nimmt, über die Bestattung bis zum Leben danach. Neben vielen praktischen Fragen wird auch erklärt, was für Gefühle einen in der Trauer überkommen können. Jüdische und muslimische Bestattungsriten werden angesprochen, wie auch unterschiedliche Vorstellungen der Religionen vom Danach. Schön sind die tröstlichen Ratschläge am Ende. Die Bilder-Klappen erscheinen an manchen Stellen etwas unnötig, an anderen erweitern sie geschickt die Erklärungen.

Beste Lesezeit: Was passiert eigentlich bei einer Beerdigung?

Empfohlenes Alter: ab 4 Jahren

