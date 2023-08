Wer noch günstiger unterwegs sein möchte, dem empfiehlt die Stiftung Warentest die Anschaffung eines im Vorjahr getesteten Modells, dem ebenfalls mit der Note »gut« bewerteten Hauck Vision X Set für etwa 400 Euro.

Oder man verzichtet gleich ganz auf einen Neukauf. »Alle Wagen im Test halten sehr gut«, so die Stiftung Warentest. Es könnte sich also lohnen, einen Blick auf den Gebrauchtmarkt zu werfen. Anbieter wie Babywheels, Strollme oder Bugaboo bieten Kinderwagen zur Miete an. Das könne sich laut den Expertinnen und Experten besonders dann lohnen, wenn man einen sogenannten Duo- oder Twin-Wagen für mehr als ein Kind sucht.

Mehr Informationen sowie die kompletten Testergebnisse von 13 Kinderwagen können Sie bei der Stiftung Warentest nachlesen .