Theoretisch könnte man mit all diesen Brennern auch die Holzkohle des Gartengrills zum Glühen bringen, allerdings ist die Flamme dafür meist doch ein wenig zu klein. Wer auf Balkon oder Terrasse einen Stromanschluss in der Nähe hat, ist hierfür mit einem elektrischen Grillanzünder besser bedient – damit bringt man selbst Briketts in zwei Minuten zum Glühen. Diese Ultraheizlüfter sind mit bis zu 600 °C sogar noch um einiges heißer als die in früheren Zeiten am Grill gern eingesetzten Heißluftpistolen. Das ist zwar weit unterhalb der Gasflammentemperatur, aber heiß genug, um allerlei Küchenspäße damit anzustellen.

Sehr effektiv lässt sich damit zum Beispiel das Häuten von Paprikaschoten gestalten. Die zu entfernende Hautschicht wird mit diesem Ultra-Heißlüfter in Sekundenschnelle verkohlt und lässt sich abkratzen. Das Fruchtfleisch bleibt dabei aber kalt und genügt auch noch den Anforderungen der Rohkost (keine Erhitzung über 42 °C). Im Backofen unter dem Grill kriegt man die Haut genauso schwarz, allerdings dauert das so lange, dass das Gemüse in der Zwischenzeit gart.

Bei diesen elektrischen Grillanzündern, mit denen man im Falle einer leeren Gaskartusche des Flambierbrenners auch mal die Dessertcreme karamellisieren könnte (Zucker schmilzt bei knapp unter 200 Grad), gibt es allerdings große Qualitätsunterschiede. Viele sind wackelig zusammengebaut und manchmal erhitzt sich der Haltegriff nach einer Minute so sehr, dass es statt der Holzkohleglut erst einmal ein paar Brandblasen an der Hand gibt.

Das passiert beim Looflighter von den Kamado-Grillgöttern »Big Green Egg« nicht. Zusätzlich hat dieser Brutalfön ein äußerst solides Stromkabel, das nicht gleich bei der ersten (und im BBQ-Alltag wohl auch nicht letzten) Berührung mit der heißen Luftauslass-Spitze dahinschmilzt.

Nachteil: Im Gegensatz zu den Flambierbrennern kann man sich mit dem unhandlichen Luftbläser nach getaner Rambo-Arbeit nicht Sylvester-Stallone-mäßig lässig die Cohiba zwischen den Zähnen anzünden.