Dieses Gerät sieht sehr professionell aus, genau wie die Heizplatten, auf denen an Straßenständen in Paris sowie auf deutschen Weihnachtsmärkten und Rummelplätzen Crêpes zubereitet werden. Die Temperatur ist stufenlos einstellbar. Am Rand hat die Platte einen kleinen Überlaufschutz für den Teig, was sich als sehr praktisch erweisen soll. Auch ein Teigverteiler und ein 46 Zentimeter langer Crêpes-Wender aus Silikon sind dabei.

Vor dem ersten Gebrauch soll die Platte »mit Hilfe eines Küchentuchs mit wenigen Tropfen Öl eingerieben« und dann zehn Minuten auf höchster Stufe erhitzt werden. Anders als beim Crêpe-Maker von Rosenstein & Söhne qualmt und stinkt hier nichts.

Der erste Crêpe ist allerdings auch bei diesem Gerät wenig ansehnlich: Die höchste Stufe ist eindeutig zu heiß. Zudem ist es gar nicht so einfach, die Teigmenge so zu dosieren, dass die ganze Platte gleichmäßig dünn bedeckt wird. Auch der Umgang mit dem Teigverteiler will geübt werden.

Das Umdrehen gelingt dank des mitgelieferten Wenders dagegen problemlos: Der Crêpe lässt sich wunderbar leicht lösen und spielend leicht auf die andere Seite drehen.