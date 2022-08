Domenico Gentile: La Tradizione

Die Küche der norditalienischen Hausfrauen

Kein Meer zu überqueren haben die Reisenden ins Veneto, Piemont, Trentino/Südtirol, Friaul und die Emilia-Romagna. Wer erst mal den Brenner hinter sich gelassen und die erste Zedernluft am Gardasee geschnuppert hat, kann sich für eine dieser norditalienischen Provinzen als Reisedestination entscheiden. Deren Küchen sind durchaus verschieden, so wird naturgemäß in den engen Tälern des Alto Adige anders gekocht als im lieblichen Piemont.

Domenico Gentile, Deutsch-Italiener mit kalabrischen Wurzeln und dem erfolgreichen Blog cookingitaly https://cookingitaly.de/ hat sich schon im Vorgänger »Casalinga« als Scout für die wirklich traditionelle Küche Italiens verdient gemacht. Und erneut hebt er auf 192 Seiten die Topfdeckel an den heimischen Herden und zeigt, wie die einfachen, authentischen Gerichte gekocht werden, die von den Menschen im Norden Italiens seit Jahrhunderten gerne gegessen werden. Dass dies nun so gut wie gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was bei Deutschlands Vorstadt-Italienern in der Gastronomie serviert wird, überrascht nicht.

Selten lassen selbst in Italien als Arme-Leute-Küche stigmatisierte Gerichte wie Gerstensuppe, Jota (Sauerkraut-Bohnen-Eintopf), Risi e bisi, Klippfisch mit Polenta oder Passatelli in Brodo (Brotnudelsuppe) einem das Wasser derart im Mund zusammenlaufen wie angesichts der für »La Tradizione« appetitsteigernd fotografierten und durchweg einfach nachkochbaren Rezepte. Ohne Schnickschnack sind denn auch hierzulande bekannte Italo-Klassiker wie Ragú alla bolognese, der Fleischeintopf Bollito misto, das paniert ausgebratene Cotoletta alla Milanese, der Rinderbraten Brasato al Barolo oder das rote Risotto all'Amarone in ihren überlieferten Basis-Versionen rezeptiert, wie sie seit Jahrhunderten von den Hausfrauen und -männern zwischen Brixen und Bologna zubereitet werden.

Und diesen Stiefel sollte jeder drauf haben, der authentisch italienisch kochen möchte.

Wer braucht das? Alle, die wissen wollen, wie echte norditalienische Küche ohne Chichi funktioniert.

Typisches Rezept? »Pastisada de caval« (Pferderagout mit gegrillter Polenta)

Was kostet das? 22,99 Euro.