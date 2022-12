Fondue sagt man im deutschsprachigen Raum zu so ziemlich allem, bei dem Lebensmittel in Kombination mit Flüssigkeiten in einem Gefäß geschmolzen, gegart oder frittiert werden. Asiatische Kochtechniken werden munter mit solchen in einen Topf geworfen, die aus verschiedenen Regionen Europas stammen. Wer heute ein Fondue-Set kauft, möchte oft, dass sich damit alle Varianten zubereiten lassen, egal, ob man heißes Öl, Brühe, Käse oder gar Schokolade verwendet. Doch diesem Idealbild eines Fonduekochers kommen nur sehr wenige Geräte nah, wie ein Test der Stiftung Warentest zeigt .