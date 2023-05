Ein Gerät, das beim Kochen all die lästigen Fleißarbeiten übernimmt, klingt in meinen Ohren verlockend. Das verspricht ein Food Processor. Diese Geräte raspeln, schneiden, hobeln, kneten und reiben – das Küchenmesser darf in der Schublade bleiben.

Bekannt und beliebt wurde der Food Processor in den Siebzigerjahren durch Kochgrößen wie Julia Child. Die bekannte US-Fernsehköchin pflegte neben ihrer Liebe zu Butter (»With enough butter, anything is good«) und französischer Haute Cuisine auch eine Liebe zu Küchengeräten, die das Leben von Hobbyköchinnen zu Hause erleichterten. Sie bewarb ihrerzeit den Nutzen der elektronischen Helfer und bereitete darin Mousseline-Sauce und buttrigen Pastetenteig zu. Ich liebe Butter und bin weder neuen Küchengeräten noch der französischen Haute Cuisine abgeneigt – kann ein Food Processor also mein Leben erleichtern? Um das herauszufinden, habe ich sechs Geräte getestet. In den Finger geschnitten habe ich mir aber auch ohne Küchenmesser.