Kochbuch-Tipp »Modernist Pizza« Wirklich alles über Pizza

Myhrvold erzählt ausufernd die kulinarische Historie wie auch die Kulturgeschichte der Pizza. Die erobert – von süditalienischen Einwanderern mitgebracht – bald auch die Teller Argentiniens, Brasiliens und der USA, zum Beispiel in Form der New Haven Style Pizza mit der in Italien damals unbekannten »Pepperoni« als Lieblingsbelag, Pökelwurst mit Rauchgeschmack. Zudem wird sie seit den 1940er-Jahren in den neu entwickelten Gasöfen gebacken statt der vor allem in großen Städten unpraktischen Holzheizung.

Blick über den Tellerrand

Insgesamt sind aus europäischer Sicht die Dutzende, bis in den letzten Winkel ausgeleuchteten Pizza-Stile der USA und Südamerikas von New Haven Style über Chicago Deep-Dish bis Buenos Aires Thick Crust auf Dauer etwas ermüdend. Andererseits lohnt sich besonders bei diesem Thema immer wieder mal ein Blick über den eigenen Pizzatellerrand. Und natürlich werden Stile von diesseits des Atlantiks ebenfalls in epischer Länge erklärt und bebildert, etwa der neapolitanische, kalabrische oder lombardische Stil sowie Pizza al taglio und die stylische neue Canotto (»Schlauchbootrand«).