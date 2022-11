Asma Khan – »Ammu: Indische Lieblingsrezepte meiner Mutter«

Asma Khan wuchs im indischen Westbengalen nahe der Grenze zu Bangladesch in einem wohlhabenden Haushalt auf. Die Juristin hat in Cambridge studiert, betreibt aber seit ein paar Jahren in Kensington mit dem »Darjeeling Express« eines der beliebtesten Restaurants mit bengalischer Küche in London. Bei den Asian Restaurant Awards wurde sie als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. In »Ammu« (»Mutter«), dem Nachfolgewerk des nach ihrem Lokal benannten Kochbuch-Erstlings von 2020, konzentriert sie sich nun auf Speisen, die sie in ihrer Kindheit im Familienkreis gegessen hat.

Für einige der von Khan leicht verwestlichten Gerichte, wie etwa den Hähnchen-Kebap-Burger, gibt es ein eigenes Kapitel. Die übrigen 286 Seiten aber zeigen den Koch- und Ess-Alltag in Bengalen so authentisch wie wohl kein Buch zuvor. Von Kleinigkeiten wie Zwiebel-Pakora, Eiern in Tamarindensauce (Khatteh Ande), Garnelenkroketten und dem häufig statt Besteck benutzen Roti-Fladenbrot reicht das kulinarische Spektrum bis zu aufwendigen Festtagsgerichten für große Familienfeiern. Etwea Hähnchen-Biryani, Lammhaxen-Korma, Panir (indischer Käse) in Safransahne und Cashew-Rosinen-Pilaw.