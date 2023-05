Diese »Izakayas« (wörtlich übersetzt: »Ort zum Verweilen und Trinken«) sind seit jeher die Brutstätten für würziges, leckeres und sättigendes Essen, das mit wenigen Zutaten auskommt und für dessen Herstellung man auch in europäischen Küchen mit dem dortigen Gerätepark auskommt. Ganz wie in Andersons eigenem Restaurant Nanban – laut »Michelin« eine »gelungene Mischung aus Ramen-Bar und Izakaya« – sind auch die gut 100 Rezepte des Buches nur an den Stellen europäisiert, an denen es Sinn ergibt. Die japanische Seele der Speisen bleibt erhalten.

Das kann für Puristen hin und wieder nach kulinarisch-kultureller Aneignung aussehen. Andererseits legt Andersons Fusionsküche die Finger immer wieder auf die Stellen, an denen vermeintlich »original« japanische Zubereitungen selbst schon ein Cross-over (»yoshoku«) unterschiedlichster und nicht nur asiatischer Kochstile sind. Außerdem löst sich der Kulturklau-Vorwurf im Laufe der 240 Seiten schnell in Luft auf, wenn man erst einmal die schmackhaften Trinkgelage-Begleiter nachgekocht und verputzt hat, beispielsweise in Sake gedämpfte Venusmuscheln, Obi Ten (ähnlich wie schottische Eier, aber mit Makrelenmantel), koreanisch inspiriertes Käse Dakgalbi, Kashiwa-Reis mit pulled pork, Miso-gewürzte Nasu-Dengaku-Auberginen oder die dem kanadischen Poutine ähnelnden, extrafetten Okonomi-Fritten.

Darauf einen doppelten Shōchū!

Wer braucht das? Alle, die authentische Kaloriengrundlagen für das nächste Sake-Wettsaufen suchen.

Typisches Rezept? »Okinawa-Taco-Rice im Bibimbap-Stil«

Was kostet das? 32 Euro