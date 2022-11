Mikrowellen im Test Und es hat »Pling« gemacht

Das Funktionsprinzip ist bei allen gleich: Mit Mikrowellen werden die in Speisen und Getränken vorhandenen Wassermoleküle in Bewegung versetzt, es entsteht Wärme. Aber: »Das gelingt nicht immer gleichmäßig«, sagen die Tester. So kam es bei den Tests beispielsweise vor, dass beim Auftauen von Hack das Fleisch an manchen Stellen schon gar wurde, während es an anderen Stellen noch gefroren war. Einzig die Exquisit MW717-7 absolvierte diese Aufgabe gut.

Lieber Solo oder mit Grill?

Hilfreich ist in jedem Fall ein Drehteller, der dazu beitragen kann, die Energie gleichmäßiger in den Lebensmitteln zu verteilen. Geräte, die darauf verzichten, etwa mit der Begründung, der Garraum sei dann besser zu reinigen, überzeugten die Tester nicht. Zwei solche Mikrowellen haben einen Test-Toast demnach derart ungleichmäßig erhitzt, dass dieser an einigen Stellen verbrannte, und an anderen blass blieb.

Für welche Art von Mikrowelle man sich entscheidet, sei eine Typfrage, heißt es im Testbericht. Es ist aber auch eine finanzielle Entscheidung. Die sogenannten Solo-Mikrowellen, also »reine« Mikrowellen, im Test bekommt man zu Preisen zwischen 50 und 190 Euro. Modelle, die darüber hinaus eine Grillfunktion haben, sind mit 110 bis 230 Euro teurer.

Als empfehlenswert stufen die Tester drei einander ähnliche Modelle ein, nämlich die Bosch FFL023MW0, die Neff FLAWG20S2 und die Siemens FF023LMW0. Sie alle kosten rund 150 Euro und sind insgesamt mit »gut« bewertet worden. Das beste Kombigerät mit Grill ist in diesem Test die LG MH6565CPS. Deren Stromkosten liegen, aufs Jahr gerechnet, mit 58 Euro allerdings doppelt so hoch wie bei den Geräten ohne Grill.