Der Spaghettiheber von Rösle ist der einzige seiner Art, der es in meiner Küche zum gern gesehenen und genutzten Dauergast gebracht hat. Seine Vorgänger landeten aus verschiedenen Gründen allesamt in der Grabbelkiste: zu instabil für größere Portionen mit schwereren Saucen, zu klein, zu wenig griffig für glitschige Pasta oder schlichtweg zu scharfkantig. Mit dem Rösle und seinen massiven, silikonbeschichteten Zähnen ist all das kein Thema mehr. Damit lässt sich sogar empfindliches, weil beschichtetes Kochgeschirr ohne Beschädigungsrisiko auskratzen.

Ein cleveres Detail: Die Ausfräsung am Löffelboden, die bei diesen Werkzeugen das unerwünschte Mit-Ausgießen von Kochflüssigkeit verhindert, ist hier so geschnitten, dass das Wasser zügig abläuft, aber keine Nudeln durchflutschen. Mit seiner Form und Beschichtung eignet er sich zudem auch für andere Pasta-Formen, wie Fussili, Penne und Farfalle. Selbst die in dieser Hinsicht besonders heiklen extrabreiten Pappardelle lassen sich mit ihm spritzfrei und zügig auf Teller drapieren. Darüber hinaus macht dieser Portionierer mit seinem edlen 18/10-Mattstahl-Finish an meinem Gadget-Hängegitter eine gute Figur.

Was ist das? Einer der solidesten Pasta-Portionierer auf dem Markt.

Wer braucht das? Jeder, der beliebige Nudel-Arten mit oder ohne Sauce zügig und spritzfrei auf Tellern verteilen will.

Was kostet das? Stabile Spaghettilöffel gibt es ab ca. 10 Euro, der Rösle kostet 30 Euro.