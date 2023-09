Um es kurz zu machen: Fleisch, Bratwürste und Burgerpatties gelingen in einer gut patinierten Eisenpfanne am besten. In einer normal beschichteten Pfanne sollte man Eierspeisen, Gemüse, Tofu, Fisch und Meeresfrüchte braten. Alles, was viel Stärke in sich trägt, aber dennoch kross werden soll, etwa rohe Bratkartoffeln, Reis und Nudeln schmeckt am besten aus einer guten Gusseisenpfanne.

Wir haben unterschiedliche Modelle getestet: Das gute alte Eisen für Fleisch und Bratkartoffeln sowie eine Gusseisenpfanne, an der auch die Urenkel noch Freude haben können. Dazu eine Keramikpfanne für alles, was eine Beschichtung benötigt, sowie eine neue US-Erfindung, die als Hybrid aus Stahl und Teflon das Beste aus beiden Welten vereinen will. Für Spezial-Aufgaben haben wir zudem zwei robuste Guss-Gadgets untersucht, eine Art Indoor-»Dutch Oven« sowie eine Grillpfanne.