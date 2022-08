Viele, die in diesen Tagen von der Urlaubsreise nach Hause zurückkehren, haben einen imaginären Extrakoffer voll mit kulinarischen Erinnerungen im geistigen Gepäck. Erinnerungen an die deftigen Eintöpfe griechischer Tavernen, an die genialen Pastagerichte aus dem Piemont und dem Veneto – oder an die völlig irren Eiskreationen, die man beim Städtetrip nach München geschleckt hat. All dies kann am heimischen Herd nachklingen (und -köcheln) – mit aktuellen Kochbüchern über die Spezialitäten Kretas und Norditaliens. Und den Originalrezepten aus den Eisdielen von Matthias Münz, dem »verrückten Eismacher« an der Isar.