Auf den ersten Blick ist der typische Stil dieser Messer an den markanten »Kullen« erkennbar. Diese ovalen Einbuchtungen im unteren Drittel der Klinge sorgen dafür, dass besonders adhäsives Schneidegut wie etwa rohe Kartoffeln nicht ganz so penetrant am Messer hängen bleibt wie an glatten Schneiden. Auch aus diesem Grund ist der Stahl der Santokus nie auf Hochglanz poliert, sondern minimal mattiert.

Gemeinsam ist diesen Schneidwerkzeugen die stumpfe Oberkante, die in einer mehr oder minder geraden Linie von der Schneide bis zum Ende des Schafts verläuft. Die Klingen mit mittlerer Dicke (ca. drei Millimeter) sind deutlich breiter als der Griff. Bei der Form des Bartes, so heißt der Übergang von der Klinge zum Griff, finden sich von der typisch asiatischen rechtwinkligen Form über Schrägen bis zum Viertelkreis viele unterschiedliche Designs. Fast immer sind am Kropf mit dem Zeigefinger gehaltene Santokus perfekt ausbalanciert, was ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Wir haben in einem monatelangen Test mit drei typischen Vertretern dieser Allzweckmesser gekocht – von Herstellern aus Italien, Frankreich und Deutschland.