Was die App allerdings nicht bietet, sind Voreinstellungen für Gemüsegerichte. Wer also etwa einen ganzen Blumenkohl nach Ottolenghi grillen will – so wie ich das gern tue – muss sich weiterhin auf sein Gefühl verlassen – oder in der App eigene Temperaturvorgaben einstellen und das System, so vom Meater zum »Veggie-Meter« machen.

Drei Varianten

Die Herstellerfirma Apption Labs bietet ihre digitalen Grillthermometer in drei Varianten an: Die Standardversion mit zehn Metern Reichweite für 89 Euro, eine Plus-Version mit 50 Metern Reichweite für 109 Euro und den Meater Block, der zusätzlich eine WLAN-Anbindung hat, mit zwei oder vier Temperaturfühlern geliefert wird und 239 bis 299 Euro kostet. Was man dafür bekommt, ist übersichtlich: einen Bambusblock als Basis und je nach Modell ein bis vier Funkthermometer aus Metall.