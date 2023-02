Wenn aber bei den Befragten einer dabei ist, der sein Geld mit Kochen verdient, ist garantiert »Zauberstab« unter den Antworten. Auch ich würde zum Fremdkochen nie ohne meinen Stabmixer auftauchen. Eine gute Viertelstunde kann man jetzt sogar auf Inseln ohne Steckdosen mixen: Nachdem die Akkuversion des Platzhirsches Esge gefloppt war, kommt nun ein edler Ritter mit einem mehr als nur brauchbaren kabellosen Stabmixer.

Esge-Zauberstab M 160 G Gourmet

Stabmixer gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, aber das breite Angebot dieser Geräte macht die Wahl zur Qual. Es sei denn, man schaut sich vor dem Kauf an den Arbeitsplätzen der Berufsköche um. Nicht zu sehen sein werden dort chromblitzende »Edelmixer im schicken Retrodesign«. Ebenso wenig wie Geräte mit geradem Kabel, Folientastern, heißlaufenden Motörchen oder einer geschlossenen und nicht abschraubbaren Abdeckung um die Schlagscheibe/Mixmesser, in der sich der Schmutz staut. Stattdessen sieht man bei den hauptberuflich Kochschaffenden so gut wie immer den Zauberstab von Esge in einem hohen Wassertöpfchen stecken, das Spiralkabel in einer Überkopfdose platziert. Dieser Einhandmixer püriert (fast) alles, ist ratzfatz gesäubert und ersetzt im Privathaushalt mit ein bisschen Zubehör sogar die Küchenmaschine.

Der Schweizer Tüftler Roger Perrinjaquet hatte als Erster die Idee, einen kräftigen, aber kompakten Elektromotor in einen Handgriff zu bauen, der seine Rotation mittels einer Antriebswelle an ein weiter unten angebrachtes Messer leitet – am 6. März 1950 meldete er in Lausanne sein Patent für ein »tragbares Haushaltsgerät« an. Das Prinzip wurde 1954 von eidgenössischen Firma Esge erstmals zu einem Produkt weiterentwickelt. Trotz etlicher Besitzerwechsel (seit 1990 Teil des Hockenheimer Familienunternehmens Unold; in der Schweiz weiterhin als Bamix im Handel) ist der geschützte Esge-Begriff »Zauberstab« zum Synonym für diese Gerätefamilie geworden.

Der M 160 G gehört mit seinen 23 Zentimeter Eintauchtiefe zu den semiprofessionellen Zauberstäben. Er rührt, mixt oder zerkleinert mit wechselbarer Schlagscheibe und Spezialmesser, bärenstarkem Wechselstrommotor, abschraubbarem Mixkopf (Spülmaschine!) und bis zu 15.000 Umdrehungen pro Minute alles, was in einem Hobbykochleben so anfällt. Serienmäßig ist ein Mixbecher dabei, sowie ein kleiner Plastikzerkleinerer für die Handvoll Nüsse, die man manchmal auf die Schnelle gemahlen braucht. Sinnvolles Extrazubehör: die Quirlscheibe zum Sahneschlagen und das spezielle Fleischmesser, mit dem sich sogar Farcen in Kleinmengen herstellen lassen. Und wer den großen Mixer/Raspler Zauberette zukauft, muss seine Zweipersonenhaushalt-Küche nicht mit irgendeiner Küchenmaschine zustellen.

Was ist das? Ein Elektrostabmixer, mit dem sich so ziemlich alles mixen, zerkleinern, aufschlagen und pürieren lässt.

Wer braucht das? Eigentlich jeder, der mehr als einmal pro Woche halbwegs ambitioniert Essen zubereitet.

Was kostet das? Der kleinste Esge kostet circa 75 Euro (Eintauchtiefe 23 cm; 10.000U/Min.). Gastrotaugliche Geräte wie der M 160 G gibt es ab 130 Euro. Spitzenmodell ist der für zu Hause ein bisschen überdimensionierte G350 mit 22.000 U/Min. (circa 190 Euro), der 39 Zentimeter tief eingetaucht werden kann.