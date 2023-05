Ohnehin bot die Bedienung mittels Eingabefeld in Verbindung mit dem integrierten Temperaturfühler alles, was ich benötigte, um großartig rauchgegrillte Cuts genießen zu können. Abgesehen von seiner exakten Temperaturführung ist der Traeger in dieser Konstellation nicht smarter als herkömmliche Grills, bei denen man sich von einem Grillthermometer auf das Erreichen der Zieltemperatur aufmerksam machen lassen kann. Alternativ lässt sich der Traeger bei fest eingestellter Temperatur auch über den integrierten Timer steuern.

Keine Flammen, nur Aromen

Für die zunehmende Popularität von Pelletgrills sorgen unter anderem große Grillwettbewerbe in den USA. Beim »American Royal« in Kansas City tritt inzwischen mehr als die Hälfte der etwa 500 Teams mit Pelletgeräten an und gewinnen in Smoker-Disziplinen wie »Brisket« (Rinderbrust) und »Pulled Pork«. Kein Wunder, denn obwohl diese Grills mit Holz heizen, lassen sie sich durch raffinierte Technik so exakt regeln wie Gasgeräte. Zudem haben sie ein schräg verlaufendes Blech, das austretendes Fett auffängt und in einen Eimer tropfen lässt – aber nie ins Feuer. Deshalb können keine Stichflammen hochschlagen, die ungesunde Verbrennungsreste am Grillgut hinterlassen würden.