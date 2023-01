Der in München gourmetsozialisierte TV-Koch mit türkischen Wurzeln hat die Pinzettenküche seines Sternelokals Le Canard Nouveau mit grandiosem Elbblick in Hamburg längst hinter sich gelassen. Seit 2014 ist er zurück an der Isar. Dort fand Güngörmüş im Restaurant Pageou – benannt nach dem Dorf in Ostanatolien, in dem er die ersten zehn Jahre seines Lebens verbrachte – zu einfacheren Tellerkompositionen zurück. 2022 eröffnete er im hippen Glockenbachviertel schließlich den Edel-Imbiss Pera Meze, in dem er die gleichnamigen Levante-Snacks in leicht modernisierten Versionen kocht.

Meze, oder auch Mezze, Mese, Mazza und Meza, sind die typischen kleinen, warmen oder kalten Snacks und Vorspeisen der Länder am östlichen Mittelmeer. Sie werden häufig in vielen kleinen Schüsseln serviert, ergänzt von Dips, Soßen, Cremes, Salaten und dem jeweils ortsüblichen Brot – von Pide über Fladenbrote wie das Bazlama bis hin zu Yufka und Simit (Sesamringe).

Mit diesen Back-Rezepten beginnt Güngörmüş die 224 Seiten seines aktuellen Buches. Mazza auf vegetarische Zubereitungen zu beschränken, fällt nicht schwer, kommen die Snacks ohnehin oft ohne Fleisch oder Fisch aus. Vegan sind aus diesem Grunde automatisch die vorgestellten Speisen, die ohne Milchprodukte, Eier und Honig rezeptiert wurden – und das trifft auf mehr als die Hälfte der schmackhaften Leckereien zu.