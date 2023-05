Laufschuhe im Test Was bringt Hightech für die Füße?

Es kommt nicht oft vor, dass eine neue Marke auftaucht und man sie plötzlich überall sieht. So ist es mit der Schweizer Sportmarke On, die bei Läuferinnen und Läufern so etwas wie einen Hype erlebt. Das Modell Cloudflyer mit seiner auffälligen Sohle soll laut Hersteller bei langen Läufen »Premium-Komfort« bieten. Das hat seinen Preis: Der Cloudflyer 4 ist das teuerste Modell in unserem Test. Fühlt sich der Schuh weich wie eine Wolke an und lohnt sich das?

Unser Testläufer und unsere Testläuferin sind in ihrem Urteil eher zurückhaltend. »Die Sohle sieht genial aus«, sagt Stulz. »Die Qualität der Verarbeitung ist sehr gut. Aber auf langen Distanzen finde ich die Dämpfung im vorderen Bereich nicht so toll.« Das könne aber auch an ihrem Laufstil liegen, bei dem sie den Vorderfuß mehr belaste als andere Läuferinnen und Läufer, sagt sie.

Ein Eindruck, den der zweite Testläufer teilt. Auf der Straße schlage der Untergrund durch, auf Feldwegen und im Wald sei es besser. »Ich habe bei der Gestaltung der Sohle eigentlich eine wesentlich höhere Dämpfung erwartet«, sagt Orloff. Die Stabilität sei aber gut, er sei auf dem Schuh nicht weggeknickt oder weggerutscht, auch nicht bei Nässe auf der Tartanbahn. Zudem, sagt er, habe sich die Schnürung nach etwa zwei bis drei Kilometern regelmäßig gelöst, man hätte also in andere Schnürsenkel investieren müssen: »Ziemlich nervig.«

Das gefällt: Die Schuhe sind stabil und gut verarbeitet.

Das weniger: Unsere Testläufer haben angesichts ihrer hohen Erwartungen auf mehr gehofft. Der Schuh wirke etwas hart, auf langen Distanzen ist die Dämpfung am Vorderfuß nicht ausreichend.