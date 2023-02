Unheimliche Heimlichkeiten

Dieses großformatige Rätselbuch besticht nicht durch eine gruselige Geschichte, sondern seine gruseligen Suchbilder. Täuschend echt und düster sehen die Szenen auf den Fotos aus, die der Fotograf Walter Wick in einem Studio inszeniert hat. Die Leistung der Autorin erschließt sich mir nicht, denn eine Geschichte, die die Fotos verbindet, kann ich nicht erkennen. Aber das macht nichts. Die kann man sich ja selbst ausdenken.

Was ist hier los? Verlassen steht das herrschaftliche Haus da im Mondenschein. Man nähert sich dem einsamen Gebäude, tritt ein, schaut in staubige Regale, geht zum Friedhof. In kurzen Texten unterhalb der Fotos wird aufgezählt, was es jeweils zu finden gibt.

In den Bildern sind wirklich viele Dinge versteckt, aber nicht immer leicht zu finden. Darum ist das Buch auch für ältere Grundschulkinder geeignet. Man könnte dabei gemeinsam enträtseln, was diese Fotos eigentlich so gruselig macht.

Beste Lesezeit: Statt einen Gruselfilm zu gucken.

Empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren.