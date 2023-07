Den Testsieg teilen sich zwei Produkte, deren Preise weit auseinanderliegen. Dior Vernis im Farbton Rouge 999 kostet im Vergleich teure 15,50 Euro für fünf Milliliter. Der Preis für den Essie-Nagellack Really Red 60 beträgt etwas mattere 3,70 Euro für die gleiche Menge. Beide Produkte werden mit der Note 2,2 bewertet und überzeugen die Expertinnen und Experten mit Glanz und Deckkraft.

Im Alltag ebenso wichtig: »Beide gehören auch im Prüfpunkt Haltbarkeit zu den besten im Test«, schreibt die Stiftung Warentest. »Die mit ihnen lackierten Nägel halten bis zu fünf Tage Arbeit, Haushalt und Sport aus.« Preistipp ist der Nagellack von Essence. Dieser kostet 1,12 Euro pro fünf Milliliter und erhält die Note 2,5.

Um die Qualität der Lacke zu testen, haben die Testerinnen und Tester unter anderem mit ihren lackierten Fingernägeln immer wieder in Kieselsteine gegriffen. Es wurde aber neben kosmetischen Eigenschaften wie Glanz, Deckkraft und Haltbarkeit beispielsweise auch die Konsistenz, das Trocknungsverhalten sowie die Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung bewertet.

Notenabzüge wegen zu hoher Schadstoffwerte

Zu Abzügen führte ein Labortest auf Schadstoffe. Bei sieben Lacken bemängelt die Stiftung Warentest einen erhöhten Gehalt mindestens eines Nitrosamins über dem Orientierungswert des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. »Relevante Gesundheitsgefahren sehen wir bei den von uns ermittelten Gehalten zwar nicht«, schreibt die Stiftung Warentest. »Anbieter sollten ihre Produkte aus unserer Sicht aber strenger kontrollieren.« Nitrosamine sind chemische Verbindungen , die außer in Kosmetika auch in Nahrungsmitteln vorkommen. Einige wirken krebserzeugend.

Betroffen seien preisgünstige Lacke von Catrice und der dm-Marke trend it up, aber auch der Lack des Herstellers Gitti, der auf Instagram mit dem Slogan »We make products that are better for you & our planet« wirbt. Diese Lacke schneiden insgesamt dennoch mit der Note »befriedigend« ab.

Mehr Informationen sowie die kompletten Testergebnisse können Sie bei der Stiftung Warentest nachlesen .