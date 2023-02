Die beiden besten Öfen im Test, der Bosch HBG579BS0 und das Modell CF4M98062 von Constructa, werden trotz einer Gesamtnote von 2,2 nur mit »ausreichend« bewertet, was die Reinigung angeht. Die Pyrolyse-Funktion sei ein »verzichtbares Extra«, so die Stiftung Warentest. Unter anderen, weil solche Geräte oft teurer sind als Öfen ohne diese Technik. So kosten die Siegermodelle etwa 700 Euro, während der Preistipp, das Gorenje-Gerät BPS6737E14BG, mit einem Preis von etwa 490 Euro ähnlich gut backt und grillt – jedoch in der Kategorie Reinigung auch nur »ausreichend« abschneidet.

Selbstreinigungsfunktion kostet viel Energie

Für ihren Test haben die Expertinnen und Experten 90 Minuten lang bei 200 Grad Celsius Bratensaft, Teig und Marmelade im Ofen eingebrannt. Vor der Nutzung der sogenannten Selbstreinigungsfunktion empfehle fast jeder Hersteller, das Gerät händisch vorzuputzen. Also wurde nach dem Abkühlen sowohl per Hand als auch mit dem Pyrolyse-Reinigungsprogramm gearbeitet, doch »im Test blieben in vielen Öfen Verschmutzungen zurück«, schreibt die Stiftung Warentest. Trotz Lappen, Spüli und Backofenspray.

Zudem koste eine Selbstreinigung etwa 1,50 Euro bis 3 Euro für Energie, da die Öfen über mehrere Stunden auf fast 500 Grad Celsius aufheizen. Das erhitzt bei manchen Modellen die Backofentür so sehr, dass Berührungen schmerzhaft werden. Eltern sollten also darauf achten, dass ihre Kinder während der Pyrolyse den Backofen meiden.