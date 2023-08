SPIEGEL: Also lieber nicht einfach den Bürorucksack mitnehmen?

Ramb: Das kann man natürlich auch machen, aber auf Dauer ist das nicht so bequem. Es gibt durchaus ein paar Sachen, die man eigentlich immer dabeihaben sollte.

SPIEGEL: Zum Beispiel?

Ramb: Definitiv einen Liter Wasser und eine kleine Notfallbrotzeit, Müsliriegel oder Käsesemmel, solche Dinge. Ich denke, man sollte auch immer ein Erste-Hilfe-Set parat haben, falls man sich mal an einer Kuhweide am Stacheldraht schneidet. Was nicht allzu viele beachten, aber besonders zwischen Oktober und Mai sehr praktisch sein kann, sind Grödel.

SPIEGEL: Grödel?

Ramb: Das sind quasi kleine Schneeketten, die man unter die Schuhe schnallt. Man kommt damit sicherer über festgetretenen oder leicht vereisten Schnee. Einige unterschätzen, wie lange in den Bergen noch Schnee liegt, dieses Jahr bis in den Juli. In den Tuxer Alpen, wo ich vor ein paar Wochen war und wo man nicht besonders hoch unterwegs ist, konnte man im Juli noch Skitouren gehen. Ich möchte aber noch etwas Grundsätzliches betonen.

SPIEGEL: Bitte.

Ramb: Mein Tipp ist: Einfach machen. Nicht zu viel den Kopf zerbrechen, wenn man Bergwandern möchte. Auch in Laufschuhen oder Lederboots kommt man den Forstweg zu einer Alm hoch. Man rutscht mehr, hat danach vielleicht nasse Füße und matschige Schuhe – aber zum Kaiserschmarrn im Voralpenland schafft man es schon. Erst wenn es über Forstwege hinaus geht, sollte man schauen, dass man was Vernünftiges an den Füßen hat.