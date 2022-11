Der Klassiker

Hach, wäre Weihnachten doch überall so friedlich wie in diesem Dorf. Das Bilderbuch »Weihnachten in Bullerbü« vorzulesen, könnte dafür ein Anfang sein. Falls Sie ein Rezept daraus kochen wollen, um den Zauber des Ortes ins Haus zu holen, bitte nicht wundern: Was hier etwas misslich übersetzt als »Grütze« bezeichnet wird, ist Milchreis. Gern mit Schlagsahne und einer Glücksmandel darin versteckt.

Was ist hier los? Zwar müssen die Kinder in Bullerbü mit anpacken, doch trotzdem genießen sie ihr schneereiches, gemütliches Weihnachten im Schoß der Großfamilie. Schlimm ist nur die Warterei am Heiligabend, von der man graue Haare bekommt. Doch dann ist es endlich so weit und der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Danach nimmt das Feiern und Spielen so schnell kein Ende.

Astrid Lindgren erzählt in wenigen Worten und dennoch mit viel Tiefe, was ein Kind an Weihnachten bewegt und beglückt. Aber erst durch die idyllischen Illustrationen der Künstlerin Ilon Wikland wird es zu dem besonderen Buch, das für viele Generationen an Weihnachten dazugehört.

Beste Lesezeit: beim Adventskaffee.

Empfohlenes Alter: ab drei Jahren.