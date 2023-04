Würfelspiele im Test Urlaub am Spieltisch

Wir versuchen, mit unserem Bus Fahrgäste durch die Großstadt an ihre jeweiligen Ziele zu bringen. Gespielt wird gemeinsam auf einem Spielplan der jeweiligen Stadt. Unsere Buslinie legen wir mit farblich passenden Holzstäbchen auf den Plan. Immer wenn es uns gelingt, Reisende an ihren Bestimmungsort zu kutschieren, dürfen wir Kreuze auf unserem eigenen Spielplan machen. Gestartet wird an unterschiedlichen Orten in der Stadt, damit wir uns nicht sofort in die Quere kommen. Über zwölf Runden werden Karten in Form von Tickets aufgedeckt. Sie geben vor, was man planen darf: Manchmal geht es nur eine Straße weiter, bei anderen Karten bis zu drei Streckenabschnitte. Wichtig bei allen Buslinien ist, dass man seine eigene Linie nicht kreuzen darf. Die Strecken der Konkurrenz darf man hingegen befahren, steckt dann aber eine Weile im Stau und kassiert Minuspunkte.

Wenn man nach zwei oder drei Runden ein Gefühl für die Spielmechanik hat, schafft man es sogar, ein paar der Extra-Aufgaben zu erfüllen. So gibt es etwa öffentliche Aufträge, die man erfüllt, indem man eine bestimmte Anzahl von Fahrgästen an ihr Ziel bringt. Nach ein paar Runden sehen die Buslinien auch nicht mehr so aus, als wäre eine betrunkene Schnecke über den Plan gekrochen. Der Karriere als Großstadtbusfahrer:in steht also nichts mehr im Weg.

iello; 2 – 5 Spieler:innen; ab 8 Jahren; Autor:innen: Saashi