Verstorbene Formel-1-Legende Abschied von Niki Lauda

29.05.2019, 13:35 Uhr - Niki Lauda war ein Nationalheld in Österreich - und so wird er nun auch nach seinem Tod verabschiedet. Die Aufbahrung im Wiener Stephansdom besuchten viele Fans, am Nachmittag werden Ehrengäste erwartet.

