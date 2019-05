Drama in Amsterdam "Fußball kann grausam sein"

09.05.2019, 07:46 Uhr - Kein Team hat in der Champions League bisher so begeistert wie Ajax Amsterdam. Doch an diesem Abend lernten die Niederländer die schreckliche Seite des Fußballs kennen, wie Ajax-Coach Ten Hag meinte. Für Spurs-Coach Maurico Pochettino sind seine Spieler "Helden".