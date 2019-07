Bundesregierung Merkel will von der Leyens Posten "sehr schnell" neu besetzen

16.07.2019, 15:28 Uhr - Ursula von der Leyen will am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten. Der Posten soll nicht lange unbesetzt bleiben, kündigt die Bundeskanzlerin jetzt an.

