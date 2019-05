Zweite australische Fußball-Liga Akrobatisches Hackentor

01.05.2019, 15:58 Uhr - So ein Treffer sieht man nicht alle Tage. In der semi-professionellen Liga NPL in Australien gelang Nikola Djordjevic von den Wollongong Wolves bei den Sutherland Sharks ein spektakuläres Tor. Quer in der Luft liegend traf er den Ball mit der Hacke.