Autogramm Skoda Superb im Test

16.07.2019, 04:50 Uhr - Kein Auto in der Mittelklasse bietet im Fond so viel Platz wie der Skoda Superb. Das jüngste Facelift bleibt sich in dieser Hinsicht treu - und wird durch zwei originelle Funktionen zum perfekten Schlafwagen.