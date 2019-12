Neue Automarke TOGG Türkei präsentiert erstes eigenes Elektroauto

27.12.2019, 20:09 Uhr - Mit der neuen Automarke TOGG will die Türkei in den Markt für batteriebetriebene Autos einsteigen. Die ersten 30.000 Fahrzeuge sind bereits verkauft - allerdings nicht an Privatkunden.

