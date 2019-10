Flucht über die Balkanroute Thessaloniki - und weiter

09.10.2019, 20:41 Uhr - Yosef Andar ist aus Afghanistan geflohen. Ein verlottertes Bahngelände in Thessaloniki ist für ihn nur Zwischenstation. In Griechenland bleiben will er auf keinen Fall, sondern über die Balkanroute nach Europa - wie viele andere auch. Ein Video für das Projekt Globale Gesellschaft.

Mehr zu: Balkanroute

Thessaloniki

Zum Artikel