Basketball-WM Deutschlands knapper Sieg gegen Kanada

09.09.2019, 18:08 Uhr - Für die deutsche Auswahl war die Basketball-WM in China ein Debakel. In der Platzierungsrunde holte das Team gegen Kanada seinen zweiten Sieg und darf somit an einem Qualifikationsturnier für Tokio 2020 teilnehmen.