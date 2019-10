Zeichen gegen rechts Tausende demonstrieren in Berlin gegen Anitsemitismus

13.10.2019, 17:14 Uhr - Am vierten Tag nach dem Terroranschlag in Halle haben in Berlin Tausende Menschen gegen Antisemitismus und Rassismus demonstriert. Der Anteilnahme müssten konkrete Maßnahmen folgen, forderte der Berliner Gemeinderabbiner.

