Mord im Berliner Tiergarten Putin bezeichnet Opfer als "Bandit"

10.12.2019, 13:24 Uhr - "Blutrünstig und brutal", ein "Bandit" - so hat Wladimir Putin den in Berlin getöteten Georgier bezeichnet: Zugleich deutete der russische Präsident an, dass deutsche Diplomaten schon bald sein Land verlassen müssen.